Скончался известный пермский учёный-биолог Михаил Рогозин Поделиться Твитнуть

фото: заповедник "Вишерский"

Сотрудники заповедника «Вишерский» сообщили о кончине 29 мая известного пермского учёного, доктора биологических наук, члена-корреспондента Российской Академии Естествознания Михаила Рогозина.

«С заповедником «Вишерский» его связывала не только дружба, но и работа. Если открыть «Летописи природы» нашей особо охраняемой природной территории, то в них можно найти разделы, которые учёный писал в соавторстве с другими научными сотрудниками», — рассказали perm.aif.ru в заповеднике.

Михаил Рогозин родился в Перми в 1950 году, высшее образование получил в Уральском лесотехническом институте, затем работал лесничим в Томской области. С 2000 года он возглавил лабораторию «Экологии леса» Естественнонаучного института Пермского государственного научного исследовательского университета. Был профессором кафедры лесоводства и ландшафтной архитектуры ПГАТУ, а также кафедры биогеоценологии и охраны природы, ботаники и генетики растений ПГНИУ.

За годы научной деятельности Михаил Рогозин опубликовал более 100 работ, был удостоен медали им. Вавилова.

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