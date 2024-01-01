Площадка бывшего завода ЖБК №1 в Перми выставлена на продажу Ранее здесь планировалось строительство мультиплекса Поделиться Твитнуть

фото: Пермские термы

На сайте Аvito появилось объявление о продаже производственной площадки бывшего завода ЖБК №1 (Пермь, ул. Героев Хасана, 42). Продавец — федеральное агентство недвижимости «Федеста» — реализует три производственных железобетонных корпуса 1971, 1977 и 1982 годов постройки общей площадью около 9 тыс. кв. м и земельный участок площадью 17,7 тыс. кв. м за 300 млн руб.

Как напоминает «Коммерсантъ-Прикамье», владельцем площадки является бывший председатель правительства Пермского края Николай Бухвалов. Он не подтвердил размещение объявления о продаже актива, однако другие собеседники издания заявили, что площадка действительно продаётся.

Ранее АО «ЖБК №1» являлось крупным производителем сборного железобетона. В 2019 году у Николая Бухвалова производство выкупил предприниматель Андрей Семериков и перенёс его на свою площадку — на ул. Соликамскую (ООО «Завод ЖБИ "Стройиндустрия»). Площадку на ул. Героев Хасана было решено развивать как зону отдыха. В 2023 году здесь был сдан в эксплуатацию комплекс саун «Пермские термы». На оставшихся площадях планировалось строительство ледовой арены, а также мультиплекса «Город в городе: город молодых» с фуд-холлом, фермерским рынком, площадкой для проведения мероприятий, детской зоной, кинозалами и пр. Всего в мультиплекс планировали вложить 1,8 млрд руб.

В начале 2024 года стало известно, что проект частично приостановлен: на продажу выставили часть площадки под ледовую арену. Тогда Бухвалов заявил, что ему не удалось достичь договорённостей о размещении муниципальной ледовой школы с якорным арендатором — городскими властями.

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