Зарина Ситдикова
Два жителя Перми организовали выдачу поддельных сертификатов для мигрантов
Документы позволяли иностранцам незаконно находиться на территории РФ
Приговором Свердловского районного суда Перми два жителя города были признаны виновными в организации незаконной миграции (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Об этом сообщается на Едином портале прокуратуры РФ.
По данным надзорного органа, в течение четырёх лет, с июня 2018 года по март 2022 года, осужденные мужчина и женщина организовали незаконное пребывание иностранных граждан в России. Зарегистрированные на них две фирмы предоставляли услуги по аттестации мигрантов по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ. При этом ход и результаты экзаменов организаторы обществ с ограниченной ответственностью подделывали. В высшие учебные заведения, с которыми у них были заключены договоры, они предоставляли постановочные видеозаписи и недостоверные бланки тестирования с успешными результатами. Таким образом иностранцам выдавались сертификаты, дающие право на пребывание и работу в России.
В прокуратуре уточняют, что всего в ходе судебного процесса были признаны недействительными 36 документов. Сведения о выдаче этих сертификатов были исключены из государственного реестра.
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