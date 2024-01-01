Зарина Ситдикова Два жителя Перми организовали выдачу поддельных сертификатов для мигрантов Документы позволяли иностранцам незаконно находиться на территории РФ Поделиться Твитнуть

Приговором Свердловского районного суда Перми два жителя города были признаны виновными в организации незаконной миграции (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Об этом сообщается на Едином портале прокуратуры РФ.

По данным надзорного органа, в течение четырёх лет, с июня 2018 года по март 2022 года, осужденные мужчина и женщина организовали незаконное пребывание иностранных граждан в России. Зарегистрированные на них две фирмы предоставляли услуги по аттестации мигрантов по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ. При этом ход и результаты экзаменов организаторы обществ с ограниченной ответственностью подделывали. В высшие учебные заведения, с которыми у них были заключены договоры, они предоставляли постановочные видеозаписи и недостоверные бланки тестирования с успешными результатами. Таким образом иностранцам выдавались сертификаты, дающие право на пребывание и работу в России.

В прокуратуре уточняют, что всего в ходе судебного процесса были признаны недействительными 36 документов. Сведения о выдаче этих сертификатов были исключены из государственного реестра.

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