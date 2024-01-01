Зарина Ситдикова В Перми суд запретил магазину торговать алкоголем Объект розницы расположен рядом с детскими садами Поделиться Твитнуть

Продуктовому магазину «Адмирал» в Мотовилихе запретили торговать алкогольной продукцией. Об этом сообщается на сайте суда Индустриального района Перми.

С требованием ограничения продаж в судебные органы обратился районный прокурор. В ходе проверки надзорный орган выяснил, что объект розничной торговли расположен рядом с частным детским садом и муниципальным дошкольным образовательным учреждением. Несмотря на это, на витрине магазина и в холодильнике был выставлен алкоголь.

При этом федеральный закон № 171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» запрещает реализацию подобного товара вблизи учреждений образования.

В результате суд признал деятельность магазина незаконной и запретил владельцам торговой точки продавать запрещённый товар.

По данным суда, ранее юридическое лицо, осуществляющее розничную продажу в «Арсенале», неоднократно привлекалось к административной ответственности по аналогичным фактам. Судебное решение уже вступило в законную силу.

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