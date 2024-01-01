Зарина Ситдикова Мощный ливень в Прикамье стал причиной подтоплений на ряде улиц Чайковского В округе прошла самая сильная в регионе гроза в этом году Поделиться Твитнуть

Обильный ливень на юге Пермского края привёл к локальным подтоплениям в городе Чайковском. Об этом сообщает ГИС-Центр ПГНИУ.

По информации синоптиков, 29 мая на погоду в Прикамье оказал влияние малоподвижный фронт, ориентированный с северо-запада на юго-восток. На нём сформировалась волна, под влиянием которой в центральной части региона произошло резкое понижение температуры воздуха, и прошёл холодный дождь с ледяной крупой, а местами – со снегом.

При этом на юго-западе Пермского края потеплело до +17...+20 ˚С. Из-за этого возникла опасность образования гроз со шквалами. К концу рабочего дня тучи двинулись в сторону Чайковского округа.

«При прохождении над Чайковским районом линейная система кучево-дождевых облаков усилилась. На спутниковом снимке заметен пробой тропопаузы с температурой верхней границы облаков ниже –60 ˚С, что указывает на очень мощный восходящий поток. Это первая такая сильная гроза в Пермском крае в нынешнем году», – заключили учёные.

В сообществе «Подслушано Чайковский» ВКонтакте пользователи опубликовали последствия прошедшего ливня. По данным горожан, огромная лужа образовалась у остановки «Контейнерная», водой временно залило Приморский бульвар, ул. Карла Маркса и другие. Одна из жительниц добавила, что по дороге в сторону удмуртского п. Новый вместе с дождём выпал град.

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