Посевная кампания 2024 года в Пермском крае выполнена более чем наполовину Неблагоприятные погодные условия на работе аграриев пока не сказываются Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае выполнено 62% весенне-полевых работ, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.

Ход проведения посевной кампании 2024 года обсудили на выездном заседании правительства Прикамья, которое прошло в Осе.

Как сказал губернатор Дмитрий Махонин, в этом году посевная кампания в регионе идёт стабильно, несмотря на неблагоприятные погодные условия. По его мнению, ключевую роль в этом играет своевременная поддержка аграриев.

«Перед началом сезона аграриям уже доведено 1,2 млрд руб. субсидий. Это позволило сельхозпроизводителям к моменту выхода в поля обеспечить полную готовность всех материально-технических ресурсов», – отметил глава региона.

Губернатор добавил, что меры поддержки позволяют ежегодно увеличивать площадь посевных. Ожидается, что в этом году этот показатель составит 690 тыс. га.

По информации министра агропромышленного комплекса Пермского края Павла Носкова, осенью 2023 года под урожай 2024 года посеяно 22,9 тыс. га озимых культур.

«Из-за заморозков в регионе отмечаются небольшие повреждения по многолетним травам, порядка 1 тыс. га – это менее 0,4% от их общей площади. На данный момент фермеры наблюдают, как будет восстанавливаться урожай, и, если потребуется, применят минеральные удобрения. Сейчас на полях Прикамья яровой сев идет в штатном режиме», – доложил глава регионального минагро.

Отдельно члены правительства обсудили заготовку кормов. По словам Павла Носкова, кормовые культуры в этом году занимают площадь в размере 445,8 тыс. га. Такой объём позволяет обеспечить питание животных летом и заготовить корм на зиму.

Глава региона подчеркнул, что при необходимости нужно помочь хозяйствам своевременно закупить кормовую базу. Это важно для сохранения поголовья скота в Пермском крае.

По данным минагро Прикамья, всего на поддержку агропромышленного комплекса в 2024 году заложено 3,5 млрд руб.

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