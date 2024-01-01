Два жителя Прикамья отправились на СВО, чтобы погасить долги по алиментам Один из мужчин задолжал более 1 млн рублей Поделиться Твитнуть

Судебные приставы Прикамья сообщают, что участились случаи, когда жители региона, накопившие долги по алиментам, отправляются в зону спецоперации.

Так, 25-летний житель Мотовилихинского района Перми в течение трёх лет не платил алименты своему сыну 2019 г.р. Молодой человек был безработным и скрывался от судебных приставов.

Однако его разыскали и привлекли к административной ответственности за неуплату средств на содержание детей, назначив наказание в виде 50 часов обязательных работ.

Такая мера не возымела действия, и В 2023 году мужчина совершил серию грабежей. За это его уже привлекли к уголовной ответственности и отправили в колонии. Проведя там несколько месяцев, он заключил контракт с Минобороны РФ и отправился на СВО.

Одной из причин такого решения стал долг в более чем полмиллиона руб.

Ещё один случай произошёл в Чернушке с отцом троих детей. Долгое время мужчина официально нигде не работал и перебивался мелкими заработками. С получаемых денег он ежемесячно перечислял находящимся под опекой детям по 3 тыс. руб., но этого было недостаточно, поэтому задолженность росла.

За уклонение от уплаты средств на содержание детей его привлекали к уголовной ответственности. Судебный пристав регулярно беседовала с неплательщиком, предлагала ему варианты трудоустройства и объясняла последствия неуплаты алиментов. В начале этого года мужчина предоставил приставу справку о заключении контракта и уехал в зону СВО.

После этого приставы начали взыскивать деньги с его зарплаты, и за несколько месяцев военной службы долг, превышающий 1 млн руб., существенно уменьшился.

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