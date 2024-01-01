Роспотребнадзор проводит расследование случаев заболевания корью в Березниках Поделиться Твитнуть

Управление Роспотребнадзора проводит санитарно-эпидемиологическое расследование, связанное с регистрацией случаев кори в Березниках Пермского края. В ведомстве perm.aif.ru сообщили, что организованы противоэпидемические мероприятия — определяется круг контактных лиц, за ними устанавливается медицинское наблюдение, проводится вакцинация.

Сообщения о вспышке кори в городе начали распространяться в соцсетях 28 мая. Люди публиковали фотографию объявления, размещённого на подъезде одного из домов. В листовке призвали сотрудников местных предприятий срочно связаться с врачом-эпидемиологом. Также разошёлся скриншот сообщения якобы из родительского чата одного из детсадов Березников. В нём было сказано, что группу закрыли на карантин из-за кори, и выпускной для воспитанников пройдёт без родителей и гостей.

В администрации Соликамска (в 29 км от Березников) прошло экстренное заседание межведомственной санитарно-эпидемической комиссии. «Участники обсудили вопрос усиления мероприятий, направленных на недопущение завоза и распространения кори на территории Соликамского городского округа», — сообщили в муниципалитете, напомнив, что в Пермском крае уже зафиксировано 68 случаев коревой инфекции, из них в 25 случаях заболевание выявлено у детей.

Комиссия постановила принять меры для того, чтобы не допустить завоза и распространения кори в округе.

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