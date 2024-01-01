В честь Дня химика на «Метафракс Кемикалс» прошло чествование лучших работников Поделиться Твитнуть

Коллектив «Метафракс Кемикалс» отметил День химика чествованием лучших работников и вручением федеральных, региональных и корпоративных наград.

Управляющий директор по производству «Метафракс Кемикалс» Альберт Худайбирдин вручил документ о звании «Почётный химик» главному технологу цеха формалина Андрею Поролло и коммерческому директору компании Андрею Давыдову, Почётные грамоты министерства промышленности и торговли Российской Федерации вручены техническому директору Андрею Еремееву и начальнику транспортного управления Игорю Чукрееву.

«Для всех, кто связал свою судьбу с химической отраслью, День химика является днём профессиональной гордости. Мы рады, что наша отрасль развивается и даже в сегодняшней непростой ситуации пытается быть максимально полезной для страны, для регионов. Наш химический комплекс является ступенью для многих других отраслей, использующих в качестве сырья нашу продукцию. От всей души благодарю ветеранов, которые внесли огромный вклад в создание и развитие предприятия. Спасибо всему коллективу «Метафракса» за труд и приверженность профессии. Хочу пожелать «Метафраксу» дальнейшего развития и всего наилучшего!» – сказал Альберт Худайбирдин.

Машинисту компрессорных установок производства метанола Александру Козыреву и аппаратчику синтеза цеха формалина Радику Тимершину присвоено звание «Заслуженный химик РФ». Также за трудовые заслуги сотрудникам компании вручены благодарственные письма губернатора Пермского края и регионального министерства промышленности, предпринимательства и торговли. В корпоративную книгу «Золотой фонд» вписаны имена 15 сотрудников, проработавших на предприятии 40 и более лет.

Определены победители ежегодной премии предприятия «Человек года». Традиционно победители названы в 11 номинациях. Лауреатом премии в номинации «Профессионал-технолог основного производства» стал аппаратчик конверсии производства метанола Денис Коновалов, в номинации «Профессионал-технолог вспомогательного производства» – оператор котельной парогазоцеха Александр Зотев.

Лидером номинации «Образец мастерства – ремонтники» признан электросварщик ПОРОТЦ Игорь Сибилев. Статуэтка «Человек года» в номинации «Образец мастерства – электрики» досталась электромонтёру ЦЭС Екатерине Раковиц. В номинации «Образец мастерства – киповцы» лауреатом стал слесарь ЦОРАСУ Артём Хаметгалеев. «Профессионалом своего дела» признан осмотрщик-ремонтник ЦПРТ Сергей Иванов.

В номинации «Сильное звено» победную статуэтку получил начальник отделения ПОРОТЦ Алексей Забаев. «Менеджером года» стал начальник цеха подготовки и ремонта железнодорожного транспорта Денис Артамонов. Лучшим из лучших в самой многочисленной номинации «Ценный сотрудник» назван механик цеха аммиака Александр Трубинов. Победителем в номинации «Неограниченный ресурс» признана начальник аналитической лаборатории завода АКМ Любовь Гуреева. Обладателем премии в номинации «Надежда года» стал ведущий инженер-теплотехник производства метанола Егор Жуков.

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