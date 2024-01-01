В честь юбилея завод в Перми оплатит обед рабочих на сумму 300 рублей «Пермским моторам» исполняется 90 лет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В честь 90-летнего юбилея «ОДК «Пермские моторы"» администрация предприятия решила подарить рабочим бесплатный обед 31 мая на сумму 300 руб. Информация появилась в соцсетях предприятия. На неё обратила внимание ВЕТТА.

В объявлении сказано, что сотрудники предприятия смогут выбрать блюда в точках общепита на отведённую сумму, или же взять один из четырёх вариантов комплексного обеда. Оплатить покупку можно будет своим электронным пропуском, и деньги за обед из зарплаты не удержат.

Также во всех столовых и буфетах предприятия 31 мая обещана «праздничная атмосфера».

«ОДК-Пермские моторы» — российская машиностроительная компания , производит газотурбинные авиадвигатели для гражданской авиации, промышленных газотурбинных установок для электростанций и транспортировки газа. Основное производство расположено в Перми.

Строительство завода № 19 (позднее им. Сталина, а потом и им. Свердлова) началось в 1931 году. Днём рождения завода считается 1 июня 1934 года, когда был собран и испытан первый авиационный двигатель М-25. В 1992 году предприятие переименовали в «Пермские моторы».

С 2008 года АО «ОДК-Пермские моторы» входит в состав Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК).

С 2022 года, после начала СВО, предприятие находится под санкциями западных стран и Украины.

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