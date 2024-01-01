Евгений Шубин стал замруководителя ГУФСИН по Прикамью Ранее он был начальником колонии строго режима Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Пермскому краю

Экс-начальник колонии строгого режима под Кунгуром Евгений Шубин назначен замначальника краевого ГУФСИН Леонида Мустайкина. Информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства.

Шубин уже шестой по счёту заместитель главы ГУФСИН по региону.

Евгений Шубин — полковник внутренней службы. Он работает в уголовно-исполнительной системе РФ с 1995 года. Ранее проходил службу на руководящих должностях в учреждениях ГУФСИН России по Пермскому краю.

Он имеет высшее образование: в 2014 году он окончил Пермский институт ФСИН России по специальности «юриспруденция».

В последнее время работал начальником исправительной колонии строгого режима №40 в Кунгуре, а 22 мая этого года его назначили заместителем начальника краевого ГУФСИН.

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