Бывший топ-менеджер пермского ЗиДа может заключить мировое с кредиторами

Собрание кредиторов Артура Васильева назначено на 11 июня

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Документы, подпись, заключение, договор, соглашение

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Признанный банкротом бывший председатель совета директоров ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» (ЗиД) Артур Васильев может заключить с кредиторами мировое соглашение. Информация появилась 27 мая на «Федресурсе». Первым на неё обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

«Настоящим письмом уведомляем, что по инициативе должника созывается собрание кредиторов должника, которое состоится в форме совместного присутствия 11 июня Повестка дня: утверждение мирового соглашения в деле о банкротстве Васильева Артура Вячеславовича», - опубликовано в сообщении.

В июне 2023 года Ленинский районный суд Перми признал Артура Васильева виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и приговорил к шести годам лишения свободы условно и штрафу в 500 тыс. руб. Следствие установило, что по инициативе руководства ГК «Риал» депутата краевого Заксобрания Юрия Борисовца в 2012 году на Васильева номинально оформили земли бывшего конного завода №9, которые группа компаний выкупила на торгах.

Васильев продал актив другому сотруднику организации, а в 2019 году через суд добился возвращения участков. Инициировав процедуру банкротства, в 2020 году экс-председатель совета директоров ЗиДа зарегистрировал на них права собственности, завладев фактическим имуществом Борисовца путём обмана и причинив ущерб в 788,1 млн руб. С обвинением Васильев не согласился.

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