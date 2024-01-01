Депутаты гордумы обсудили исполнение бюджета Перми за 2023 год В городскую казну поступило 56,9 млрд рублей Поделиться Твитнуть

На пленарке Пермской городской думы, которая состоялась 28 мая, депутаты рассмотрели и утвердили отчет об исполнении бюджета за 2023 год. На прошлой неделе проект решения парламентарии обсудили на заседании профильного комитета думы.

Как рассказала на пленарном заседании представители мэрии, в прошлом году поступления доходов в бюджет составили 56,9 млрд руб., а план был исполнен на 107%. Расходы из городской казны составили также 56,9 млрд руб., а план по расходам исполнен на 95,6%.

По итогам 2023 года бюджет города исполнен с профицитом в размере 40 млн руб. Налоговые доходы составили 20,6 млрд. руб. (исполнение 103 %), неналоговые – 7,1 млрд. руб. (исполнение 108 %).

Порядка половины объема городской казны занимают расходы на социальную сферу. Речь идёт об образовании, культуре, физкультуре и спорте, а также о социальной политике. Если сравнивать показатели прошлого года с 2022-м, то расходы на образование, например, увеличились на 3 млрд руб. Это связано со строительством и реконструкцией школ, ростом числа учащихся в школах города, а также приобретением учебного оборудования.

По данным председателя Контрольно-счётной палаты Перми Марии Батуевой, в 2023 году с высокой степенью эффективности реализовано 13 муниципальных программ, со средней – пять, а с низкой степенью эффективности – две.

Спикер гордумы Дмитрии Малютин посчитал, что в целом городской бюджет исполнен хорошо, поскольку все социальные обязательства выполнены на достаточно высоком уровне.

В то же время из 46 реализуемых в 2023 году инвестпроектов по восьми исполнение бюджетных инвестиций составило 0%. В частности, были приняты необходимые решения и выделены средства из бюджет на пожарные водоёмы, места отвала снега и скважины резервного водоснабжения. Вместе с тем администрация не может выполнить взятые на себя обязательства. Остаются вопросы и к реализации программно-целевого метода формирования бюджета.

«Муниципальные программы неоднократно корректируются в течение года, но, несмотря на такую практику, две муниципальные программы «Безопасный город», «Благоустройство города Перми» исполнены с низкой степенью эффективности. Необходимо критически взглянуть на такую реализацию наших планов и учесть это в дальнейшем. Ведь одна из главных задача анализа исполнения бюджета прошлого года – это извлечь уроки на будущее», - подчеркнул Дмитрий Малютин.

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