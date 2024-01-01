Житель Прикамья во время посиделок у пруда выстрелил из пистолета в нового знакомого Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Чернушке во время посиделок у городского пруда 37-летний мужчина несколько раз выстрелил из травматического пистолета в своего знакомого и убежал. Как сообщает полиция, стрелявший задержан.

Ведомство установило, что мужчина в утреннее время познакомился с двумя местными жителями. Во время совместного употребления спиртных напитков между ним и одним из его новых знакомых возникла ссора. Мужчина сходил к своему автомобилю, взял оттуда пистолет и вернулся к новым товарищам. Он выстрелил несколько раз в знакомого, после чего убежал с места преступления. Третьему участнику событий остановить его не удалось.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий по горячим следам полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый местный житель. Он дал признательные показания. Травматический пистолет изъят», — рассказали в пресс-службе краевого МВД.

Установлено, что пострадавшему причинён легкий вред здоровью. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью»). Стрелявший находится под подпиской о невыезде. Дознание по данному делу продолжается.

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