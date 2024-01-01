«Стоит задача приумножить темпы развития города» Глава Перми представил отчет депутатам думы об итогах работы мэрии в 2023 году Поделиться Твитнуть

Эдуард Соснин

Константин Долгановский

Сегодня на пленарном заседании Пермской городской думы мэр Перми Эдуард Соснин представил отчет по итогам работы администрации в 2023 году. Градоначальник поблагодарил за поддержку и проделанную работу краевое правительство и лично губернатора Дмитрия Махонина, коллег из депутатского корпуса города и края, а также предыдущего мэра Алексея Дёмкина. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.

Представляя свой отчёт, глава Перми подчеркнул, что в настоящее время «перед муниципалитетом стоит задача не только сохранить достигнутый уровень, но и приумножить темпы развития города, заданные подготовкой к юбилею».

В связи с этим городская администрация продолжит комплексное благоустройство улиц, ремонт фасадов домов и установку архитектурной подсветки зданий. Не останется без внимания и развитие общественных пространств.

По словам Эдуарда Соснина, в прошлом году объем собственных доходов Перми составил около 28 млрд руб. Рост по сравнению с 2022 годом — на 10%. В 2026 году городские власти ожидает, что это показатель вырастет до 34 млрд руб.

В юбилейный год удалось сделать капитальный ремонт Комсомольского проспекта, улицы Сибирской, площади «Трёх столетий» у Речного вокзала и Карла Маркса. Также были отремонтирована улица Петропавловской на участке от Попова до Комсомольского проспекта.

За счёт дополнительных средств, которые выделены на содержание и ремонт дорог,. будет увеличена площадь вывоза снега зимой и количество обработок реагентами дорог всех категорий. При этом часть денег направят на качественное улучшение летнего содержания и увеличение площади ремонтов.

Приоритетной темой для городских чиновников продолжает оставаться расселение аварийных домов. В частности, новое жилье или выплаты при расселении получили уже почти 4 тыс. горожан. В прошлом году власти ввели в эксплуатацию жилой дом по улице Чайковского, а в этом году в пермяки заселятся в ещё два дома на улице Маяковского. На 2025 год запланирован ввод в эксплуатацию дом на улице Нейвинской, отметил Соснин.

Продолжается ремонт трамвайной сети города в рамках концессионного соглашения. В 2023 году отремонтированы пути по улице Куйбышева и Дзержинского. Ведутся работы на улице Мира, где сейчас идёт масштабная реконструкция.

В прошлом году парк общественного транспорта пополнился 30 новыми трамваями. Ожидается, что Пермь прибудут ещё 14 единиц техники. Пять из них уже курсируют по улицам. В рамках развития транспортной инфраструктуры будет установлено 85 остановочных павильонов на центральных улицах районов города, оснащенных цифровыми сервисами.

В юбилейный год удалось создать два новых сквера — по улице Яблочкова и Корсуньской — и выполнить ремонт на 17 объектах озеленения. Начато благоустройство набережной на участке от Перми-1 до Мотовилихинских заводов.

Все последние годы внимание уделяется также развитию спорта и обустройству спортивных объектов. В прошлом году проведено более 290 спортивных мероприятий. Обустраиваются спортплощадки в разных районах города, создаются бассейны, реконструируются манежи и ледовые арены.

В сфере образования и культуры в рамках одноимённых нацпроектов была обновлена библиотека №1 на Висиме и построены две школы: новый корпус гимназии №33 и школы дизайна «Точка». В последующие годы запланирован капремонт детсадов и школ, благоустройство их территорий и строительство спортивных площадок.

По мнению главы города, за счёт своего потенциала в разных областях, Пермь имеет все шансы стать одним из самых привлекательных городов в сфере внутреннего туризма. Например, экскурсионный автобус «Пермь-300: город на Каме» признан одним из лучших экскурсионных маршрутов в России. А сувенирный билет автобуса занял первое место на Всероссийском конкурсе «Туристический сувенир».

В ходе обсуждения доклада депутат Даниил Морозов в связи с этой темой спросил, готов ли город к увеличению туристического потока. «В стратегии развития туризма расписано поэтапное достижение к двухмиллионному туристическому потоку», — отметил глава Перми.

Депутата Александра Колчанова заинтересовал вопрос о дальнейших перспективах программы благоустройства дворовых территорий. Глава Перми пояснил, что сейчас акцент федеральных властей смещается с дворовых территорий на общественные пространства. Однако мэрия вместе с депутатским корпусом будет решать вопрос о финансировании плановых объектов этого года, а также думать о перспективах дальнейшего ремонта дворов.

Итог обсуждению подвёл председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин. Спикер городского парламента отметил, что удалось достаточно ровно пройти ответственный юбилейный год, по ключевым экономическим и социальным показателям добиться роста и выхода на допандемийный уровень.

«Наш город занимает позиции ближе к лидерам среди городов-миллионников и удерживает 7 место по индексу качества жизни. Пермь серьезно продвинулась в улучшении городской среды, это отмечают и жители, и гости города. Нужно удержать набранные темпы, продолжить создавать в Перми комфортные условия для жизни и работы», — пояснил свою мысль Малютин.

Депутаты поблагодарили Эдуарда Соснина и его команду за конструктивный и ответственный подход к решению вопросов местного значения.

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