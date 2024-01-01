Проститься с Ниной Соловей можно 30 мая с 13 часов Пермская радиоведущая скончалась в ночь на 28 мая Поделиться Твитнуть

Нина Соловей

Константин Долгановский

Прощание с Ниной Соловей состоится в Перми в четверг, 30 мая, с 13:00 в большом зале на ул. Старцева, 61, к.1. Отпевание пройдёт в 14:00 в церкви Андрея Первозванного в верхнем пределе. Храм находится через дорогу от городского морга.

Соловей было 49 лет. Она скончалась в результате тяжёлой болезни, перенесла операцию и две недели пролежала в реанимации.

Нина Соловей ранее работала на радиостанции «Эхо Перми», была актрисой драматического театра в Лысьвенском театре им. Савина, известна как режиссёр-постановщик, была талантливым преподавателем сценической речи, пиарщиком и блогером. В последнее время работала на радио «Комсомольская правда-Пермь». Она дипломант Национальной премии «Радиомания», лауреат Всероссийской премии «Вместе радио», лауреат премии Пермского края в сфере культуры и искусства, имеет звание «Мастер художественного слова».

Объявлен сбор средств. Все деньги пойдут на организацию похорон Нины Соловей и дальнейшую поддержку её дочери.

«Новый компаньон» выражает соболезнование родным и близким.

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