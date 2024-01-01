Незаконно переданные в аренду 7,8 га земли в Прикамье вернут муниципальным властям Пермское УФАС добилось отмены договора через суд Поделиться Твитнуть

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил требование краевого УФАС о признании недействительным договора аренды земельного участка площадью 7,8 га в Октябрьском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Аукцион на заключение договора аренды участка власти муниципалитета провели в 2022 году. На участие заявлялись ООО «СтройДорСервис» и ООО, однако последний не был допущен к торгам. Причиной стало якобы несоответствие заявки установленной форме. В протоколе рассмотрения заявок «А1Групп» не была указана. Победителем признали «СтройДорСервис», а вторая компания направила в УФАС жалобу на неправомерное отклонение заявки.

«Пермское УФАС признало отклонение заявки ООО "А1Групп", а также отсутствие сведений о ней в протоколе неправомерным и предписало организатору аукциона отменить все протоколы торгов и рассмотреть заявки заново с учётом выявленных нарушений. Предписание антимонопольного ведомства было проигнорировано», — отметили в Пермском УФАС.

На период рассмотрения жалобы торги были приостановлены. При этом власти округа заключили договор со «СтройДорСервис». Антимонопольщики обратились в суд с требованием признать договор недействительным.

Согласно решению суда, незаконно переданный в аренду земельный участок должен быть возвращён муниципалитету. Поскольку «СтройДорСервис» уже построил объекты ЖКХ на спорной территории, организация имеет право взыскать с организатора торгов материальный ущерб.

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