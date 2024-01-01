За год цена на машино-место в Перми выросла на 50%
Краевая столица заняла второе место в рейтинге крупных городов по этому показателю
Пермь заняла второе место среди крупных городов России по темпам роста цен на машиноместа. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на исследование «Авито».
В частности, за год стоимость мест на пермских паркингах увеличилась на 50%.
На сегодняшний день лидером росту цен на эти услуги стал Екатеринбург: в этом городе цены на машиноместа поднялись на 81% — до 1,3 млн руб. На третьем месте находится Красноярск, где рост цен отмечена на 34%.В среднем же по России стоимость машиномест увеличилась на 18% — до 980 тыс. руб. В Москве прирост цены составил 18% — до 1,4 млн руб., в Санкт-Петербурге — 11% — до 890 тыс. руб.
По мнению экспертов, подорожание связано с увеличением спроса, хотя в Перми и не наблюдается высокого интереса к покупке машиномест. Скорее всего, покупатели заинтересованы в инвестиционной составляющей — сдаче их в аренду, отмечают эксперты.
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