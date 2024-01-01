За год цена на машино-место в Перми выросла на 50% Краевая столица заняла второе место в рейтинге крупных городов по этому показателю Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

Пермь заняла второе место среди крупных городов России по темпам роста цен на машиноместа. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на исследование «Авито».

В частности, за год стоимость мест на пермских паркингах увеличилась на 50%.

На сегодняшний день лидером росту цен на эти услуги стал Екатеринбург: в этом городе цены на машиноместа поднялись на 81% — до 1,3 млн руб. На третьем месте находится Красноярск, где рост цен отмечена на 34%.В среднем же по России стоимость машиномест увеличилась на 18% — до 980 тыс. руб. В Москве прирост цены составил 18% — до 1,4 млн руб., в Санкт-Петербурге — 11% — до 890 тыс. руб.

По мнению экспертов, подорожание связано с увеличением спроса, хотя в Перми и не наблюдается высокого интереса к покупке машиномест. Скорее всего, покупатели заинтересованы в инвестиционной составляющей — сдаче их в аренду, отмечают эксперты.

В элитных пермских ЖК стоимость парковочного места может быть сопоставима с ценой однокомнатной квартиры в «хрущевке». К примеру, в ЖК Grand Park парковочные места стоят 3,5 млн руб.

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