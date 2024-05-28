В Прикамье проходит Всероссийская конференция по охране труда и промбезопасности Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПАО «Уралкалий»

Компании «Уралкалий» и «Уралхим» выступили организаторами Всероссийской конференции по охране труда и промышленной безопасности «ПРО. Риски и безопасность» (16+). Мероприятие проходит в Соликамске с 28 по 30 мая при поддержке министерства труда и социального развития Пермского края, Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Государственной инспекции труда, а также управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

На открытии конференции с приветственным словом к присутствующим обратились Андрей Петров, начальник управления труда министерства труда и социального развития Пермского края, и Эдуард Смирнов, заместитель генерального директора — технический директор ПАО «Уралкалий». С докладом «О вопросах сохранения жизни и здоровья работающего населения Пермского края» выступила Татьяна Иванова, начальник отдела надзора по гигиене труда управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

В конференции принимают участие около 100 делегатов — специалисты по охране труда, эксперты государственных и надзорных органов Пермского края, представители крупных промышленных предприятий России, а также научных, профсоюзных и общественных организаций. В ходе сессий делегаты поделятся практическими кейсами по повышению культуры безопасности, профилактике производственного травматизма, сохранению здоровья сотрудников.

Алексей Жуланов, заместитель генерального директора — директор по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды ПАО «Уралкалий»:

— «Уралкалий» во второй раз выступает организатором Всероссийской конференции, основной целью которой является создание единой площадки, где участники и эксперты обменяются мнениями и обсудят перспективы развития безопасных условий труда. Высшая ценность для компании — здоровье и благополучие сотрудников. Мы стремимся к повышению уровня безопасности труда, снижению травматизма на рабочих местах, количества несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

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