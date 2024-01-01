В Перми проходит итоговый этап всероссийского чемпионата «Профессионалы» Пермский край на соревнованиях представляют около 100 участников Поделиться Твитнуть

Министерство образования Пермского края

С 17 мая по 20 июня на базе Пермского колледжа предпринимательства и сервиса проходит итоговый межрегиональный этап всероссийского чемпионатного движения по профмастерству «Профессионалы». Об этом сообщает министерство образования и науки Прикамья.

По данным ведомства, в Пермь для участия в соревнованиях приедут свыше 420 участников из 72 регионов России по восьми компетенциям: предпринимательство, бухгалтерский учёт, банковское дело, финансы, страховое дело, парикмахерское искусство, документационное обеспечение управления и архивоведение, ювелирное дело. Прикамье на этом этапе чемпионата представляют почти 100 студентов и школьников, проявивших себя на региональном уровне.

Состязания позволят конкурсантам познакомиться с представителями других регионов и сравнить навыки, полученные в процессе обучения и подготовки к соревнованиям в своей образовательной организации. Межрегиональные этапы проходят в 26 субъектах РФ по 350 компетенциям в основной возрастной категории и в категории «Юниоры».

Как отметили в региональном минобре, в прошлом году в Пермском крае уже проходили состязания по лабораторному медицинскому анализу, медицинскому и социальному уходу, ортопедической стоматологии и другим компетенциям.

По словам губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, участие в подобных событиях – большой вклад в профессиональное будущее студентов. «Ребята уже сейчас – практически готовые квалифицированные кадры для наших предприятий. Уверен, работодатели края будут рады молодым специалистам с такой подготовкой», – считает глава региона.

Чемпионатное движение проходит в рамках нацпроекта «Образование». Планируется, что в этом году в нём примут участие более 6 тыс. конкурсантов со всей страны, в том числе более 1,5 тыс. школьников.

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