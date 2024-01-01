Владимир Плотников и Александр Алымов стали почётными гражданами Перми Решение принято на заседании гордумы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во вторник, 28 мая, на пленарном заседании Пермской городской думы основателю и руководителю спортивных школ «Киокушинкай» в Пермском крае, президенту реготделения Российского союза боевых искусств Александру Алымову, а также депутату гордумы Владимиру Плотникову присвоено звание «Почётный гражданин Перми».

Против этого решения голосовал только депутат Геннадий Сторожев. Его удивило, что на рассмотрение думы одновременно были внесены две кандидатуры.

«Я семь лет в думе, ни разу такого способа голосования не видел. Мне кажется, не следует к такому порядку прибегать. Почему принят такой необычной порядок голосования?» — задался вопросом Сторожев.

Начальник управления экспертизы и аналитики гордумы Андрей Ярославцев пояснил, что такая практика есть, хотя некоторые депутаты и выступают против.

Сторожев в ответ напомнил о прошлом Владимира Плотникова, его предпринимательской деятельности, и предложил снять кандидатуру с голосования. Но депутаты Сторожева не поддержали.

Ранее, 24 апреля, комиссия при главе Перми одобрила заявки на присуждение Плотникову и Алымову звания почётных граждан Перми. Обоих выдвинула спортивная общественность Прикамья.

Напомним, в декабре прошлого года депутаты вручили Плотникову знак отличия «За вклад в развитие нормотворчества». Почётный знак стал очередным в копилке наград депутата. В 2014 году думцы наградили своего коллегу почётным знаком «За заслуги перед городом Пермь». Своё решение они обосновали достижениями Владимира Плотникова в области спорта, активным участием в благотворительной деятельности, большим личным вкладом в развитие органов местного самоуправления.

По итогам 2021 года Владимир Плотников стал самым богатым депутатом городского парламента. Он задекларировал доход в 221 млн руб. (в 2020-м — 218,5 млн руб.).

Звание «Почётный гражданин» даёт возможность получать из городского бюджета пожизненное ежегодное довольствие в 100 тыс. руб. Кроме того, он получает из казны единовременную выплату в 100 МРОТ (более 1,6 млн руб.).

Обладателя этого статуса обязаны принять любой чиновник, в том числе мэр, любой руководитель муниципального учреждения и предприятия Перми.

Также после смерти ему оплачивают похороны, он имеет право на захоронение в почётном квартале на Северном кладбище. Именем почётного гражданина могут назвать какой-либо городской топоним.

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