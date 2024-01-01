Проект реставрации церкви XVIII века в Прикамье разработают за 5 млн рублей Работы должны быть завершены до конца ноября Поделиться Твитнуть

МБУК «Соликамский краеведческий музей»

Пермское ООО «Пермстроймет+» выиграло электронный аукцион по разработке научно-проектной документации ремонта, реставрации и приспособления объекта культурного наследия для современного использования. Работы планируется провести в Воскресенской церкви XVIII века (Соликамск, ул. Набережная, 90).

Согласно данным госзакупок, контракт заключён на 4,9 млн руб. В рамках контракта подрядчик должен будет разработать проект, в котором будут учтены ремонт фундаментов, стен, лестниц, кровли, фасада, окон и дверей, а также обновление внутренней отделки, систем отопления, водоснабжения и электроснабжения.

До 30 ноября ООО должно также получить положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, решение Инспекции по охране ОКН Пермского края о рассмотрении заключения ГИКЭ и письмо о согласовании научно-проектной документации.

Заказчиком работ является МБУК «Соликамский краеведческий музей». Источник финансирования - бюджет Соликамского городского округа.

Одноэтажное здание церкви с подвалом и мезонином было построено в 1714-1752 годах на месте двух сгоревших деревянных церквей. Его площадь составляет 959,9 кв. м. Церковь была пятиглавой, с колокольней и пятью колоколами. После закрытия церкви в конце 20-х годов XX века был утрачен иконостас, разобраны купола и колокольня, в здании была организована ватная фабрика и фабрика по пошиву обуви. В настоящее время в здании находятся галерея домовой росписи Пермского края и отдел фондов Соликамского музея.

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