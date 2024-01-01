Сотрудники филиала ПМУ удостоены высоких наград Поделиться Твитнуть

Фото: Виктория Тарасенко

Сотрудники филиала ПМУ АО «ОХК «Уралхим» в Перми отмечены федеральными и региональными наградами за заслуги перед химической промышленностью.

Почётные грамоты Министерства промышленности и торговли РФ получили два сотрудника ПМУ — начальник смены цеха по производству карбамида Андрей Вяткин и слесарь по ремонту и обслуживанию технологических установок Николай Исаков.

Орденом за заслуги перед химической промышленностью России награждены ведущий инженер по теплохозяйству отдела главного энергетика филиала ПМУ Сергей Власов и начальник установки получения азота и кислорода цеха № 3 Михаил Цвилев. Это люди, благодаря работе которых реализованы важные проекты развития предприятия.

Благодарственные письма губернатора Пермского края получили три сотрудника ПМУ: заместитель директора по персоналу и социальной политике Ирина Шаркевич, слесарь по ремонту и обслуживанию технологических установок РМП-7 Евгений Самойленко и командир пункта газоспасательного отряда Никита Перин.

Алексей Аверьянов, директор филиала ПМУ АО «ОХК «Уралхим» в Перми:

— Высокие результаты работы предприятия достигаются ежедневными усилиями сотен наших сотрудников. Усердие, профессионализм и преданность делу коллектива ПМУ заслуживают высшей похвалы. По традиции в День химика государственные награды получают те из нас, кто внёс особенно значимый вклад в развитие завода и химической отрасли в целом. Мы гордимся каждым из наших сотрудников и уверены, что благодаря их труду филиал ПМУ продолжит успешно развиваться.

Фото: Виктория Тарасенко

Реклама. Филиал "ПМУ" АО "Объединенная химическая компания "УРАЛХИМ". erid: x5b4qZiajkLX6DNFwoN8DWS31vD9FCZ1y3E6tSpVqQjkUpmeziEJdTNZSzvLpV

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.