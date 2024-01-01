«Единая Россия» подвела итоги внутрипартийного предварительного голосования в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

С 20 по 26 мая проходило внутрипартийное предварительное голосование «Единой России» в Пермском крае по кандидатурам для последующего выдвижения от партии на выборах в органы государственной власти и местного самоуправления.

Напомним, в Прикамье в Единый день голосования по одному мандату будет распределено на довыборах в Законодательное собрание по одномандатным избирательным округам № 12 и 20, по одному в представительные органы власти Березниковского, Соликамского, Лысьвенского и Краснокамского городских округов. В 22 муниципалитетах региона представительные органы будут обновлены полностью.

Секретарь регионального отделения партии, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркнул, что предварительное голосование – ещё один ресурс для кадрового обновления органов местного самоуправления.

«В нём участвуют активные и инициативные прикамцы. Это и опытные партийцы, и начинающие общественные деятели, молодёжь, проявившая себя в «Молодой гвардии». Для каждого из них внутрипартийное предварительное голосование – возможность заявить о себе. А для органов власти – оценить потенциал участников для формирования местного кадрового резерва», – сказал Дмитрий Махонин.

Предварительное голосование даёт партии возможность значительно обновить кадровый состав депутатского корпуса, повысить доверие избирателей и, как результат, легитимность выборов.

Вячеслав Григорьев, первый заместитель секретаря регионального отделения партии:

– Второй год подряд внутрипартийное предварительное голосование проходит полностью в электронном формате.

Голосование прошло успешно. В этом году на ЭПГ в Пермском крае в качестве кандидатов подали заявки почти 2 тыс. человек. В числе претендентов на выдвижение от партии лидеры общественного мнения: участники СВО, участники гуманитарной миссии, врачи, преподаватели. Почти половина кандидатов — в возрасте менее 35 лет. Большинство кандидатов – мужчины (60%), остальные 40% – женщины. По основным выборам на участие в ЭПГ заявились три участника СВО, и все стали победителями в своих избирательных округах. Более 50% победивших в предварительном голосовании кандидатов не являются действующими депутатами.

Количество граждан, принявших участие в электронном предварительном голосовании "Единой России" по отбору кандидатов на региональные и муниципальные выборы в Пермском крае, составило более 10 тыс. человек.

Решением президиума регионального политического совета Регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края предварительное голосование признано состоявшимся. Итоги ЭПГ являются окончательными и пересмотру не подлежат.

Кандидаты, которые прошли внутрипартийное предварительное электронное голосование, будут выдвинуты кандидатами от партии «Единая Россия» на выборах в органы государственной власти и органы местного самоуправления Пермского края осенью этого года.

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