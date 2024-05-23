В Пермском крае определены победители конкурса «Молодой финансист-2024» Поделиться Твитнуть

Фото: Клуб финансистов

Завершён XVIII Всероссийский студенческий конкурс «Молодой финансист», темой которого в этом году стали «Инвестиции 2024-2030. Современные финансы: от личных до корпоративных».

Конкурс стартовал 14 марта и собрал заявки почти 200 студентов из девяти вузов, от Челябинска до Кыргызстана. Как отметила член жюри и первый заместитель председателя правительства Пермского края Ольга Антипина, этот конкурс играет большую роль как в профессиональной подготовке будущих финансистов, так и в повышении финансовой грамотности студентов неэкономических специальностей.

После образовательной программы и предварительного тура в финал вышли шесть команд — по две в каждой из трёх номинаций.

Защита конкурсных работ в финале прошла в формате дебатов, и это новшество 2024 года. У каждой команды была своя заданная позиция по рассматриваемому вопросу (в соответствии с темой номинации), и задача участников была не только аргументированно представить её, но и суметь найти разные варианты решений.

Организаторы, которыми традиционно стали «Клуб финансистов Пермского края» и РЦФГ Пермского края, считают, что формат дебатов позволил участникам глубже и разносторонне исследовать тему, а также потренироваться в мастерстве ведения дискуссий.

Дмитрий Косажихин, директор ООО «Капитал-оценка» и партнёр конкурса, отметил, что этот опыт, несомненно, будет ценным для участников, помогая им не только в учёбе, но и в будущей карьере, ведь умение вести дискуссии и аргументировать свою точку зрения играет важную роль.

В результате дебатов победителями во всех трёх номинациях стали команды НИУ ВШЭ-Пермь кураторов Натальи Шадриной и Светланы Белых. Это магистры Дарья Семёнова, Виктория Соснина, Василина Верхоланцева, Софья Мазунина,Светлана Маркова, Мария Черных, Дмитрий Родыгин, Сергей Тютиков, а также второкурсники Екатерина Билык, Анфиса Ковалёва, Яна Загороднева и Софья Дерябина.

Особый приз за смелость и глубину анализа министр финансов Пермского края Екатерина Тхор вручила студентке ПНИПУ Инге Ахатовой.

Всем финалистам вручены награды и подарки, а также приглашения пройти практику и стажировку в компаниях-партнёрах, среди которых и Альфа-банк.

Наталья Ковалева, региональный управляющий АО «Альфа-банк» в Перми, отметила: «Молодой финансист» — это не просто конкурс. Это возможность для студентов заявить о себе, продемонстрировать свои знания и навыки, а также получить обратную связь от ведущих экспертов в области финансов. Уверена, что этот опыт поможет участникам вырасти профессионально и в будущем стать лидерами в своём деле».

«Конкурс очень интересен тем, что на нём сталкиваются учёба и практика, — подчеркнул Евгений Иванов, член жюри и руководитель «БКС-Пермь Мир инвестиций». — Для студентов практические навыки очень важны. Участники «тренируются», краем глаза заглядывая в реальную жизнь, где есть цейтноты, жёсткие вопросы и суждения».

«Молодой финансист» в очередной раз стал отличной возможностью для студентов показать свои знания и таланты перед авторитетным жюри и потенциальными работодателями. Желаем победителям, финалистам и всем участникам и впредь проявлять себя профессионально, убедительно, ярко!

Конкурс прошёл при поддержке Министерства финансов Пермского края, а также благодаря АО «Редуктор-ПМ», АО «Альфа-банк», «БКС-Пермь Мир инвестиций», ООО «Капитал-оценка».

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