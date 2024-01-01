Эксперты минагро Прикамья проконсультировали предпринимателей на форуме «Дни пермского бизнеса» Участникам события рассказали о мерах поддержки и экспорте продукции Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

На прошедшем в Перми форуме «Дни пермского бизнеса» специалисты министерства агропромышленного комплекса Пермского края провели консультации для отраслевых предпринимателей, планирующих масштабировать своё дело и выходить на новые рынки сбыта продукции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, 22 и 23 мая в выставочном центре «Пермь-Экспо» состоялось главное деловое мероприятие для предпринимателей региона и тех, кто только планирует открыть своё дело. Форум собрал более 8 тыс. участников и 80 спикеров, которые рассказали об опыте продвижения бизнеса. В рамках форума была организована презентационная площадка муниципальных образований Прикамья. Свои стенды вместе с уникальными предприятиями представили 11 территорий. На панельных дискуссиях, сессиях и круглых столах обсудили важные для малого и среднего предпринимательства темы – привлечение кадров, расширение аудитории, выходы на новые рынки. Основной темой стали вопросы расширения и масштабирования бизнеса.

«Ежегодный форум «Дни Пермского бизнеса» – площадка, на которой предприниматели обсуждают законодательные инициативы, меры господдержки, находят новых партнёров для сотрудничества, представляют свои продукты и решения. В этом году сделали акцент на международные связи», – сказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Глава региона провёл на форуме Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата, где у предпринимателей появилась возможность послушать проекты более 70 пермских брендов и узнать о возможностях взаимного сотрудничества.

Правительство Пермского края

В течение двух дней представителей бизнеса консультировали эксперты центров поддержки, институтов развития и банков. По словам аналитика Центра развития агробизнеса Пермского края Людмилы Садышевой, на форуме они помогали сельхозпроизводителям, разъясняя им возможности финансовой помощи.

«В Центр развития агробизнеса может обратиться каждый гражданин, который только планирует заниматься сельским хозяйством. Для этого есть у нас грант «Агро-стартап» – для физических лиц, которые могут претендовать на грант и заниматься сельским хозяйством», – рассказала Людмила Садышева.

Как отметили в краевом минагро, в числе товаров Прикамья, которые востребованы далеко за пределами региона, есть продукция предприятий сельского хозяйства. На зарубежных рынках высоким спросом пользуются пермские молочные продукты и кондитерские изделия, напитки и многое другое. Региональное министерство агропрома всегда готово поддержать и помочь местным предпринимателям в организации экспорта продукции.

«Министерство реализует комплекс мер, которые помогают аграриям, такие как компенсация затрат на транспортировку товаров, можно сертифицировать затраты на сертификацию товаров, и министерство агропромышленного комплекса ставит для себя амбициозные задачи по увеличению объёмов экспорта продукции АПК», – подчеркнула первый заместитель министра агропромышленного комплекса Пермского края Алеся Киласония.

Ежегодный форум «Дни пермского бизнеса» проходит в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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