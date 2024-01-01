Празднование Дня пограничника в Перми пройдёт в новом формате Без перекрытия центральных улиц города Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во вторник, 28 мая, в Перми по-новому отметят День пограничника. Традиционное шествие пройдёт в этом году по набережной Камы, а не по ул. Сибирской, как было принято ранее. Таким образом, перекрытия центральных улиц города не потребуется. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В шествии примут участие военнослужащие пограничных войск, их семьи и представители ветеранских организаций.

Сбор участников и формирование колонн начнётся с 9 час. утра на площади у арт-объекта «Счастье не за горами». В 10 час. там же состоится торжественная часть. Затем колонна прошествует по набережной от Речного вокзала до центрального амфитеатра, где с 11:00 до 13:30 будут проходить спортивные выступления, концерт с участием вокального ансамбля «Россияне» и кантри-фолк-группы «Ба-Ба-Ту».

Безопасность на мероприятии будут обеспечивать сотрудники полиции, а в акватории Камы будет дежурить катер с матросами-спасателями Пермской городской службы спасения.

Напомним, 28 мая в Перми будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции.

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