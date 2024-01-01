Андрей Стрельцов «Пермские медведи» не смогли завоевать бронзовые медали чемпионата В решающей игре они уступили питерскому «Зениту» Поделиться Твитнуть

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«Пермские медведи» провели в Санкт-Петербурге третий матч за бронзовые медали чемпионата России по гандболу среди мужских команд. Команды имели по одной победе в серии игр до двух и этот поединок определял, кто станет «бронзовым№ призёром турнира. Встреча завершился со счётом 41:34 в пользу хозяев площадки. «Зенит» выиграл серию 2:1 и занял третье место.

Таким образом пермская гандбольная команда остались без наград чемпионата.

«Это был сложный сезон не только для нас с "Зенитом", но и для других команд, которые также выступали в SEHA — Gazprom League, все провели очень много игр. При разных раскладах вряд ли кого-то можно упрекнуть — ребята отдавались полностью, выкладывались на все 100%. Тот, кто сделал больше ошибок, тот и проиграл, все закономерно, поздравляю "Зенит"», — прокомментировал после матча главный тренер «Пермских медведей» Валентин Бузмаков.





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