Полиция Перми ищет велосипедиста, сбившего 3-летнего мальчика У ребёнка — перелом ноги Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Полиция ищет в Перми велосипедиста, сбившего трёхлетнего ребёнка и сломавшего ему ногу, Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на ГУ МВД России по Пермскому краю.

Происшествие случилось ещё 4 мая в Индустриальном районе города в 14:35.

По данным полиции, в тот день по тротуару ехал велосипедист, который от дома по шоссе Космонавтов, 152 наехал на трёхлетнего ребёнка

«В результате происшествия мальчик получил травмы и был госпитализирован в краевую детскую клиническую больницу», — рассказали полицейские.

По факту инцидента было начато административное расследование — за нарушение правил дорожного движения. Сейчас полицейские устанавливают установления личности велосипедиста.

Как рассказала мама пострадавшего мальчика, после того, как велосипедист сбил её ребёнка, он потерял равновесие и свалился на мальчика вместе с велосипедом. Малыш сильно заплакал от боли, а пока женщина его успокаивала, мужчина поднялся и уехал молча, не попытавшись даже чем-то помочь или хотя бы извиниться.

Мама пострадавшего ребёнка назвала приметы велосипедиста и сказала, что готова выплатить вознаграждение за помощь в поиске виновника происшествия.

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