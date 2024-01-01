На трассе Кунгур—Соликамск в аварии погибла молодая девушка-водитель Ещё трёх человек отвезли в больницу Поделиться Твитнуть

Фото: Госавтоинспекция Пермского края

Вечером 24 мая на автодороге Кунгур—Соликамск попал в смертельное ДТП автомобиль «Лада Гранта», который ехал в направлении Березников. В результате аварии погибла водитель отечественного автомобиля. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на краевую Госавтоинспекцию.

Как уточнили в ведомстве, авария случилась на 277 км около 22:30, когда водитель «Лады Гранта» 2002 г.р. не справилась с управлением и столкнулась с двигавшейся по встречной полосе «Тойотой», за рулём которой был водитель 1988 г.р.

Водитель отечественной автомобиля скончалась на месте до приезда скорой помощи, а водителя и пассажира иномарки, а также пассажира «Гранты» отвезли в больницу.

По факту аварии полиция проводит проверку. Сотрудники Госавтоинспекции уточняют все обстоятельства произошедшего.

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