В Перми оборудованный в подвале спортзал мешает обслуживать тепловые сети Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Собственник спортзала, расположенного в подвале здания по ул. Газеты «Звезда», 12 в Перми, мешает обслуживанию тепловых сетей, несмотря на требование суда. Об этом сообщает Пермский филиал ПАО «Т Плюс».

Ранее теплоэнергетики добились судебного решения о том, что владелец спортзала обязан демонтировать в помещении всё, что препятствует доступу к сетям. Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск компании в феврале 2024 года. Однако АО «Камлесосплав» до сих пор игнорирует исполнение требования суда.

Теплосетевые коммуникации в спортзале по-прежнему закрыты гипсокартоном и зеркалами, проходы загромождены инвентарём. В нарушение техники безопасности на тепловой сети смонтирована сауна.

Для того чтобы получить возможность полноценно обслуживать теплосети и проводить их подготовку к отопительному сезону, энергетики отправили обращения в прокуратуру Свердловского района Перми и ГУ МЧС по Пермскому краю. После проверки надзорные органы подтвердили, что в помещении отсутствует эвакуационный выход, эвакуационная лестница не соответствует установленным требованиям, внутренняя обшивка выполнена из легковоспламеняющихся материалов, не работают огнетушители и т.д. То есть для посетителей спортзала существует реальная угроза безопасности.

«Вопиющие нарушения, которые допускают коммерческие структуры, располагая свои объекты в опасной близости от тепловых сетей, могут привести к травмам и жертвам. Мы призываем бизнес проявить ответственность и устранить все нарушения. Правомочность действий теплоэнергетиков подтверждена судом», – отметил технический директор – главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

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