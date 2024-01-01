В спецоперации погиб уроженец села Путино из Пермского края Андрей Механошин Похороны состоятся 25 мая Поделиться Твитнуть

В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец села Путино из Прикамья, рядовой Андрей Механошин. Об этом сообщает администрация Верещагинского городского округа.

В СВО он был водителем 2-го отдельного взвода штурмовой роты мотострелкового батальона.

Андрей Механошин родился 28 февраля 1973 года в с. Путино. Окончил восемь классов Путинской школы, а затем поступил в ПУ-61, где получил специальность слесаря по ремонту автомобилей.

С июня 1991-го по июль 1993-го молодой человек проходил службу по призыву в рядах ВС. Был стрелком и водителем. После армии работал на ПМК-17, в совхозе, на КХП.

В ноябре 2023 года мужчина заключил контракт с ВС РФ России. В зоне СВО его ранили, а после лечения в госпитале вновь отправили в зону боевых действий. Там он и погиб 5 февраля этого года. При каких обстоятельствах, чиновники не уточнили.

Местные власти выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Похороны состоятся 25 мая. Прощание будет организовано в Доме культуры села Путино, в 11:30 начнётся траурный митинг.

Отпевание пройдёт в храме в честь Успения Пресвятой Богородицы.

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