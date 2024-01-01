У летевшего в Пермь самолёта сработала система предупреждения о столкновении Это уже не первый подобный случай Поделиться Твитнуть

Экипаж самолёета Airbus 321, который выполнял авиарейс из Москвы до Перми, доложил о срабатывании TCAS (Traffic Collision Avoidance System, или система предупреждения столкновения самолетов в воздухе) в режиме Resolution Advisory (режим уклонения). Информацию о происшествии сообщил телеграм-канал Aviaincident.

Происшествие случилось в районе аэропорта Домодедово 23 мая в 17:58. При этом конфликтующих самолётов в радиусе 15 км не было.

Воздушное судно, экипаж которого выполнял рейс из Шереметьево в аэропорт Большое Савино, принадлежит авиакомпании «Аэрофлот»

Как уточняет издание «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на пилотов гражданской авиации, уже примерно два года в районе Москвы и Санкт-Петербурга происходят аналогичные ситуации, когда срабатывает система предупреждения о столкновении в воздухе и близости земли. По мнению пилотов, обе системы могут подвергаться помехам.

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