С укусами клещей в больницы Прикамья обратились 5,5 тысячи человек Из них 1,3 тысячи — дети Поделиться Твитнуть

В Пермском крае продолжается весенний подъём клещевой активности. С начала сезона в медорганизации региона по поводу присасывания клещей обратилось 5521 человек, в том числе 1337 детей. Об этом со ссылкой на результаты мониторинга эпидемиологической ситуации по инфекциям, передающихся с укусами клещей, на 23 мая 2024 года сообщили в пресс-службе регуправления Роспотребнадзора.

Чаще всего в больницы обращаются жители Добрянского, Карагайского, Пермского, Ильинского, Краснокамского, Уинского округов.

Согласно лабораторным исследованиям 42,5 % снятых с пострадавших клещей были инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом (болезнь Лайма), 2,3% — моноцитарным эрлихиозом человека, 1,8% — гранулоцитарным анаплазмозом человека, 1% — клещевым вирусным энцефалитом.

В Роспотребнадзоре напоминают жителям о возможности поставить бесплатно прививки от клещевого энцефалита.

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