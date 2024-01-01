В Перми одобрили смену условно-разрешённого вида использования участка под мечеть в Верхней Курье Проект строительства религиозного объекта прошёл общественные обсуждения Поделиться Твитнуть

Проект мечети / gorodperm.ru

Комиссия по ПЗЗ 24 мая рассмотрела заявление сына пермского бизнесмена Рифхата Ибрагимова Руслана об установлении условно-разрёшенного вида использования земельного участка «религиозное обслуживание» по ул. Верхне-Курьинской, 3 в Мотовилихинском районе Перми. Участок находится в границах территориальной зоны центра обслуживания рекреационных территорий Ц-4, согласно данным публичной кадастровой карты, в данный момент установлен вид разрешённого использования участка «Магазины отдельно стоящие, встроенные».

На рассматриваемой территории инициатор планирует построить мечеть имени Юнуса. В мае проект прошёл общественные обсуждения, в ходе которых поступили мнения жителей как с выражением поддержки, так и с возражениями о строительстве объекта. В комиссии по ПЗЗ отметили, что установление данного условно-разрешённого вида использования не противоречит строительному законодательству и Земельному кодексу. Присутствовавший на встрече председатель Регионального Духовного управления мусульман Пермского края в составе ЦДУМ России Анвар хазрат Аблаев рассказал, что участок на ул. Верхне-Курьинской находится в частной собственности.

«Один из наших меценатов решил там строить мечеть. Архитектура мечети красивая. Считаю, что мечеть позволит сохранить духовные традиции татар и башкир и, безусловно, станет профилактикой радикальных исламистских течений. Думаю, что проект хороший, здание будет красотой этого района, и полностью его поддерживаю», — прокомментировал муфтий.

Двухэтажное здание мечети с двумя минаретами будет рассчитано на 200 чел. К нему пристроят одноэтажные здания медресе на 15 учеников и резиденции на 12 человек. Работы планируется завершить в течение четырёх лет.

По итогам рассмотрения проекта члены комиссии по ПЗЗ поддержали смену разрешённого вида использования.

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