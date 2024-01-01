Более 120 судов в Прикамье получили санитарные разрешения на плавание Среди них 12 туристических кораблей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, на 20 мая 121 судно в Пермском крае прошло освидетельствование на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям и получило судовые санитарные свидетельства.

В том числе документы, разрешающие работать в навигацию 2024 года, получили 12 туристических судов: «Михаил Кутузов», «Павел Бажов», «Ф.И. Панфёров», «Борис Полевой», «Юрий Никулин», «Фёдор Достоевский», «Владимир Маяковский», «Н.В. Гоголь», «Александр Фадеев», «Хирург Разумовский», «Козьма Минин», «Василий Чапаев».

Всего на получение санитарных разрешений в ведомство поступило 139 заявлений: 91 (65,4%) из них поступило через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), остальные были поданы лично или через электронную почту.

Выдача санитарных свидетельств фиксирует, что на судне все системы (освещения, отопления, вентиляции, водоснабжения, системы, защищающие водную среду от загрязнения) находятся в исправном состоянии, пищеблок подготовлен к работе, шумы, вибрация, химический состав воздуха не превышают установленных норм.

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