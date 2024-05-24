На конференции ЦИПР-2024 состоялась сессия «Уралхима» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба АО «ОХК «Уралхим»

АО «ОХК «Уралхим», официальный партнёр конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024), провело сессию «Новые возможности и перспективы агроотрасли при переходе на экономику данных». Участники сессии обсудили текущие результаты трансформации агропромышленного комплекса, факторы изменений отрасли в связи с переходом на экономику данных, варианты решений проблем в области цифровизации сельского хозяйства.

В дискуссии приняли участие представители профильных министерств, эксперты в сфере цифровизации сельского хозяйства и промышленности, представители ведущих компаний-разработчиков цифровых решений. Модератором сессии выступила Анна Ненахова, генеральный директор ООО «Уралхим Инновация» (дочерняя компания АО «ОХК «Уралхим»).

Стенд Группы «Уралхим» на ЦИПР-2024 представил собственные разработки в области производства минеральных удобрений и агрономической экспертизы. Участники конференции смогли ознакомиться с продуктами АО «ОХК «Уралхим» и ПАО «Уралкалий», а также работой цифровых дочерних компаний «Уралхима» — ООО «УралАйТех» и ООО «Диджитал Агро». В числе представленных решений: горно-геологическая информационная система — цифровой аналог горнодобывающего предприятия, цифровой двойник агронома на базе искусственного интеллекта — инновационный инструмент для сбора, анализа и моделирования сельскохозяйственных данных, программа «ДА.Помощник» — веб-приложение, которое собирает данные о полях в режиме реального времени, и VR-тренажёры.

Наталья Фарафонова, руководитель департамента корпоративного маркетинга АО «ОХК «Уралхим»:

— Цифровой двойник агронома — это инновационный инструмент для эффективного сбора, анализа и моделирования сельскохозяйственных данных. Он предоставляет ответы на широкий спектр вопросов в сфере сельского хозяйства: рекомендации по питанию и выращиванию растительных культур, способы внедрения и точную дозировку минеральных удобрений и обработки посевов, распознает болезни растений по их изображению и т.д. Наш продукт использует бесшовную интеграцию нескольких передовых технологий, включая разговорный и генеративный искусственный интеллект, большие языковые модели и технологии формирования визуального контента.

Никита Попов, генеральный директор ООО «УралАйТех»:

— Цифровая трансформация является одним из важнейших направлений для повышения эффективности деятельности Группы «Уралхим». Мы понимаем, что в условиях современной конкуренции ключевым фактором успеха является внедрение передовых цифровых технологий. Всесторонняя вовлечённость бизнес-экспертов в совокупности с высокими технологическими компетенциями наших цифровых экспертов позволяют нам эффективно решать задачи любой сложности и сохранять лидирующие позиции на рынке. В качестве примера результатов такого взаимодействия мы представили на нашем стенде VR-тренажёры для производственных специалистов «Уралхима» и горно-геологическую систему «Уралкалия», получивших как высокую оценку со стороны Михаила Мишустина, так и заинтересованность со стороны отрасли.

Пресс-служба АО «ОХК «Уралхим»

Конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) — одно из крупнейших и представительных деловых мероприятий в области цифровой экономики в России. ЦИПР — экспертная площадка для обсуждения новых инициатив и предложений цифровой трансформации общества и ключевых отраслей экономики. В конференции принимают участие члены Правительства РФ, руководители отраслевых министерств, а также представители бизнес-сообщества.

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