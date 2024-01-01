Рабочая группа по СВО представила новые предложения для помощи бойцам и их семьям Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Очередной доклад рабочей группы по СВО направлен президенту. В нём, в частности, предлагается уточнить нормы выделения бесплатных земельных участков для участников СВО, сообщил глава группы, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Сегодня закон предписывает, что получить землю от государства безвозмездно можно только один раз, по одному основанию. Это ограничивает права, например, воспитанников многодетных семей, участвующих в спецоперации, которым ранее уже была выделена доля в родительском участке», – написал он в своём телеграм-канале.

Рабочая группа также предлагает освободить участников СВО от уплаты процентов по ипотеке. Сегодня «заморозка» процентной ставки на период «кредитных каникул» для бойцов действует по всем видам кредитов, кроме жилищных. Ветеранов боевых действий из числа участников СВО предлагается освободить от уплаты госпошлины за регистрацию в качестве юрлица либо ИП.

«Эта норма должна распространяться и на супруг бойцов», – подчеркнул Андрей Турчак.

Ополченцам ЛДНР, демобилизованным по ранению до 2022 года, предлагается предоставить возможность повторно пройти военно-врачебные комиссии.

«Многие из них считаются покинувшими службу из-за «общего заболевания». Эта формулировка лишает защитников Донбасса возможности получить статус инвалида боевых действий, положенных выплат и льгот», – пояснил глава рабочей группы.

Помимо этого, необходимо проработать возможность предоставления статуса «Ветеран труда» для ополченцев, отмеченных госнаградами ЛДНР до 2022 года. Сейчас при присвоении звания учитываются только ордена и медали СССР или РФ.

Кроме того, рабочая группа предлагает предусмотреть упрощённую процедуру получения гражданства иностранцами, которым присвоен статус ветерана боевых действий, и госнаграды РФ (пока это возможно только по ходатайству органов власти) и включить в нацпроект по предпринимательству обучающие программы для ветеранов спецоперации.

Также Андрей Турчак доложил президенту о статусе ранее сформулированных рабочей группой предложений.

«Госдумой приняты законы о распространении льгот, положенных Героям РФ и Героям СССР, на членов их семей, а также закон о дополнительных ежемесячных выплатах кавалерам ордена Святого Георгия. Утверждены поправки, которые позволят получать одновременно две пенсии семьям погибших участников СВО с детьми до 23 лет», – сообщил секретарь генсовета «Единой России».

В Госдуму внесён законопроект о передаче на нужды СВО изъятого огнестрельного оружия.

На заключение Правительства РФ рабочая группа направила законопроект о запрете взимать исполнительские сборы с задолженности участника СВО на период его службы, а в ЦБ – обращение обязать банки и страховые компании не учитывать статус бойцов СВО в расчётах страховки при оформлении кредитов.

Напомним, рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению президента. Её возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны РФ, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.

Среди мер поддержки участников СВО и членов их семей, которые инициировала группа и которые уже работают: прекращены кредитные обязательства в случае гибели либо получения инвалидности участником СВО, в том числе, возникшие из договоров поручительства; право на страховые выплаты распространено на фактических воспитателей участников СВО (в период с начала спецоперации); сохранено право на жилищную выплату семьям погибших в ходе СВО пенсионеров силовых ведомств, таможенных органов и пожарных и многое другое.

Вячеслав Григорьев, первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Законодательного собрания Пермского края:

– В парламентской повестке прошлого и текущего года важнейшее, центральное место занимали и занимают вопросы обеспечения и поддержки участников специальной военной операции и их семьей, социальной и правовой защиты наших героев: военнослужащих, добровольцев, тех, кто был призван по мобилизации.

Главная задача, которую поставил наш президент Владимир Путин, – адресная помощь участникам СВО и их семьям. Важно сделать всё для того, чтобы каждый, кто возвращается из зоны спецоперации, смог получить помощь, поддержку любого плана и не оставался один на один со своими проблемами. Всесторонняя поддержка участников СВО и их семей – один из важнейших пунктов Народной программы «Единой России».

На сегодняшний день в Пермском крае на законодательном уровне выстроена комплексная система господдержки участников СВО и членов их семей, и она успешно реализуется.

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