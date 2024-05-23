Лукойловцы провели в Перми семейные корпоративные соревнования Поделиться Твитнуть

Сергей Петровых

Пятьдесят команд из 13 организаций группы ЛУКОЙЛ приняли участие в соревнованиях «Папа, мама, я – спортивная семья». Для многих спортсменов этот турнир стал доброй семейной традицией.

Соревнования среди работников лукойловских организаций в Прикамье проводятся в 18-й раз. Неизменная площадка для проведения – спорткомплекс им. В.П. Сухарева, построенный при поддержке нефтяников в рамках соглашения о сотрудничестве компании ЛУКОЙЛ с Пермским краем.

Турнир проходит в двух возрастных категориях (для семей с детьми 8-10 и 11-13 лет) по трём спортивным дисциплинам.

В составе семейных команд – пятикратный призёр России по борьбе куреш, ежегодные участники Пермского международного марафона, «Кросса наций», обладатели золотых значков ГТО и спортивных разрядов. Одна из самых титулованных спортивных семей – команда Александра и Дарьи Козловых из Усинска. Вместе с дочками Марией и Ксенией они завоевали свыше сотни медалей в лыжных гонках и соревнованиях по бегу. Семья Сергея Мазунина из Куеды в 2019 году победила во второй возрастной группе турнира со старшим сыном Егором, в этот раз в команде – младшая дочь Елизавета.

Сергей Петровых

По итогам соревнований чаще всех на пьедестал почёта поднимались представители «ЛУКОЙЛ-Перми» и «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза», в командном первенстве в обеих возрастных группах победу одержали семьи нефтепереработчиков.

В Год семьи, объявленный в России, эти соревнования получили особую значимость, поскольку нацелены на укрепление семейных ценностей и традиций, а также пропаганду здорового образа жизни, привлечение детей и их родителей к регулярным занятиям спортом.

Нефтяники системно помогают развивать спортивную инфраструктуру: только в Пермском крае с 2015 года построено и отремонтировано более 70 спортивных объектов. Среди них – стадион и бассейн в Чернушке, спортивная школа им. В.А. Лобанова в Осе, физкультурно-оздоровительный комплекс в Барде.

Сергей Петровых

Реклама. ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ". erid: x5b4qZiajkLX5owdtRvxvsxDJEYSnd8ZJJaJ4sSC12th9rhDxE9K5GGdbaJqhX

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.