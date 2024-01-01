Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском университете пройдёт серия образовательных событий с писателем Леонидом Юзефовичем Писатель и историк прочтёт лекцию и встретится с начинающими литераторами Поделиться Твитнуть

Писатель, историк, профессор Литературного института, выпускник и Почётный профессор ПГНИУ Леонид Юзефович прибудет в Пермь, чтобы провести серию встреч с читателями и начинающими литераторами. В программе событий — лекция, мастер-классы и консультации, на которых молодые писатели смогут познакомиться с основами литературного письма и услышать оценку своих работ от профессионала.

28 мая в 13.30 состоится лекция «Искусство как свидетельство. Художник Александр Вахрамеев и его Петроград 1914—1920 годов», а в 15.15 пройдёт мастер-класс «Творческое письмо». Место проведения — зал заседаний Учёного совета ПГНИУ, корпус 1, четвёртый этаж. На 29 мая запланированы консультации по курсу «Творческое письмо», они пройдут в 13.30 и 15.15 в аудитории 224, корпус 5. На них Леонид Юзефович оценит литературные пробы участников мастер-класса первого дня.

Леонид Юзефович, писатель:

— Я не мыслитель, и мое понимание жизни растворено в подробностях самой жизни. Мне проще рассказать историю — иногда подлинную, иногда придуманную, а чаще подлинную, но измененную, — чем потом сформулировать заложенный в ней смысл.

Вход на события — по предварительной регистрации в Timepad:









— консультация 29 мая в 15.15.

Для доступа в корпуса университета необходим пропуск или паспорт.





Леонид Абрамович Юзефович — кандидат исторических наук, автор 23 книг, получивший самое большое в России количество литературных премий: трижды лауреат премии «Большая книга», дважды — премии «Национальный бестселлер», обладатель Строгановской премии. Его книги переведены на множество языков мира, экранизированы.

Серия встреч с писателем проходит в рамках научно-популярного проекта Пермского университета «Культура знаний», цель которого — знакомство жителей региона с передовыми исследованиями, новыми технологиями и культурными феноменами в формате открытых лекций и встреч.

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