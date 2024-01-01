Из Перми в Бухару могут запустить прямые авиарейсы Сейчас в Республику Узбекистан самолёты из краевой столицы летают раз в неделю Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

В рамках форума «Дни пермского бизнеса» 22 мая состоялось заседание Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в регионе. В ходе обсуждения развития сотрудничества с Республикой Узбекистан краевые власти заявили, что проработают вопрос запуска прямого авиарейса из аэропорта Большое Савино в Бухару. Видеозапись заседания опубликована ВКонтакте.

Заместитель председателя краевого правительства — глава минпромторга Прикамья Алексей Чибисов пояснил, что сейчас обсуждается создание дорожной карты в рамках сотрудничества Пермского края и Республики Узбекистан.

Сотрудничество будет развиваться в области промышленности, образования, науки и туризма. У региональных властей есть интерес к Бухарской области Узбекистана, где сосредоточены наука и образование республики. В связи с этим прорабатывается вопрос запуска прямого рейса из Перми в Бухару.

На сегодняшний день из аэропорта Большого Савино выполняется лишь один прямой рейс до Узбекистана. Авиакомпания «Узбекские авиалинии» по воскресеньям осуществляет рейсы до Намангана. Время в пути — 3,5 часа. Стоимость билета 13 535 руб. Пассажиров перевозят на самолётах Airbus.

Напомним, в прошлом году заместитель председателя правительства Пермского края Андрей Алякринский и глава минтранса Прикамья Сергей Вешняков провели совещание с руководителями авиакомпаний «Икар» и «Азимут». Тогда сообщалось, что рассматривается возможность в 2024 году прямых рейсов в Казахстан, Узбекистан, Киргизию и Грузию — в частности, в такие города, как Алматы, Бишкек, Самарканд, Ташкент, Ургенч, Батуми или Тбилиси.

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