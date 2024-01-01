В ближайшие дни в Пермь прибудет электросудно «ЭкоходЪ 2» Катамаран уже отправился из Нижнего Новгорода Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Пермь из Нижнего Новгорода отправился современный электрокатамаран «ЭкоходЪ 2». Об этом сообщили в минтрансе. Судно будет обслуживать пассажиров на водном маршруте Пермь—Закамск с 1 июня.

В ведомстве добавили, что до середины сентября катамаран будет отправляться с понедельника по четверг в 9.30 от Речного вокзала Перми и к 11.00 прибывать к причалу в микрорайоне Закамск, в 11.30 судно будет отправляться обратно и прибывать на Речной вокзал в 13.00.

Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на причале № 8 Речного вокзала Перми, где уже установили модульный причал, предназначенный для приёма и подзарядки электрического судна. Ещё один такой причал производства Пермской судоверфи установят в Закамске в районе ДК им. Кирова.

Двухпалубный катамаран «ЭкоходЪ 2» рассчитан на 130 пассажиров. Главная палуба судна оборудована мягкими креслами и столиками с возможностью рассадки по два и четыре человека, в носовой части располагается каюта повышенной комфортности с панорамными окнами. Верхняя палуба частично открыта и защищена от осадков тентом. Катамаран оснащён кондиционером, розетками для зарядки гаджетов и туалетными комнатами. Система обогрева способна сохранять в салоне комфортную температуру +20 градусов, в то время как за бортом может быть до -5.

Суда «ЭкоходЪ 2» располагают двумя электродвигателями общей мощностью 800 кВт и аккумулятором ёмкостью около 1200 кВт. Производители отмечают, что в отличие от дизельных аналогов «ЭкоходЪ» создаёт при движении меньше шума и вибраций, отсутствует запах переработанного топлива, что обеспечивает повышенный уровень комфорта.

Заряд позволяет совершать рейсы длительностью более четырёх часов.

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