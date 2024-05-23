Зарина Ситдикова За годы проведения пермского забега «На одном дыхании» его участники помогли 328 детям В грядущую среду, 29 мая, мероприятие состоится в восьмой раз Поделиться Твитнуть

Помощь от участников забега «На одном дыхании» (0+) за годы его проведения получили 328 детей. Материальная поддержка была оказана по восьми программам двух благотворительных организаций — фонда помощи детям «Берегиня» и «Солнечный круг».

Забег состоялся уже семь раз, общая сумма собранных средств составила порядка 3 млн руб. Она сформировалась благодаря покупке слотов на участие в спортивном мероприятии пермяками и жителями других городов и была поровну поделена между организаторами.

Ежегодно после мероприятия весь накопленный денежный фонд направляется на разного рода помощь – от оказания юридической поддержки до лечения в больницах. Например, в 2021 году четыре ребёнка-сироты обрели семью, благодаря видеовизиткам, которые были сняты в рамках программы организации «Солнечный круг».

В 2018 году 25 подопечных фонда «Берегиня» получили возможность эффективно лечиться в рамках программы фонда «На подмогу». Она позволяет родителям детей с онкозаболеваниями оплачивать дополнительные исследования, проезд к столичным медицинским учреждениям, получить помощь психолога и консультацию социального работника.

Ожидается, что в этом году в забеге «На одном дыхании» примут участие рекордные 1200 человек. Он состоится 29 мая на центральной набережной. Стартовый городок откроется в 18:00. Всем желающим на выбор предлагаются несколько дистанций: 1650 м, 5000 м, фан-забег в забавных костюмах на 250 м и особенная эстафета, участвовать в которой могут корпоративные команды (1650 м). Свободные слоты ещё есть в продаже на сайте наодномдыхании.рф.

По окончании мероприятия все собранные средства будут поделены между двумя проектами «Берегини» и «Солнечного круга»: реабилитационная «Лига чемпионов» для детей в ремиссии после онкозаболевания и проекта по поиску наставников для сирот «Большой друг».

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