Пермская компания построит 30 зарядных станций для электромобилей Проект рассчитан на два года Поделиться Твитнуть

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Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае присвоил статус «приоритетного» инвестпроекту пермской компания МБКИ (с 2023 года развивает зарядную сеть для электромобилей в Прикамье и популяризирует использование электрического транспорта).

Генеральный директор АО «МБКИ» Максим Политов сообщил на презентации проекта, что его реализация планируется в два этапа: предполагается строительство не менее 15 ЭЗС в 2024 году и ещё столько же в 2025-м. Всего в проект будет инвестировано 102,5 млн руб.

«Строительство сети зарядных станций позволит Пермскому краю сделать большой шаг в развитии электромобильности, улучшит экологическую ситуацию, а также откроет новые ниши для бизнеса», — отметил Максим Политов.

Статус приоритетного позволяет инициатору проекта получить административную поддержку органов власти на всех этапах реализации, земельные участки на льготных условиях и возможность применения инвестиционного налогового вычета.

Кроме того, для развития электрозарядной инфраструктуры Пермский край с 2023 года участвует в федеральном проекте: предприниматели, установившие ЭЗС, могут компенсировать до 60% затрат, понесённых на закупку оборудования зарядной инфраструктуры, и до 30% затрат, понесённых на технологическое присоединение объектов к электрическим сетям.

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