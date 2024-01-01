Парламент Прикамья утвердил отчёт об исполнении краевого бюджета за 2023 год Зафиксирован самый высокий уровень освоения бюджетных средств за последние три года Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого Законодательного собрания

На пленарном заседании Законодательного собрания Прикамья 23 мая депутаты рассмотрели отчёт об исполнении краевого бюджета за 2023 год. По словам министра финансов Екатерины Тхор, за прошлый год был зафиксирован самый высокий уровень освоения бюджетных средств за последние три года.

Исполнение основных параметров бюджета по доходам превысило плановые показатели более чем на 16%. Сумма поступлений составила 243 млрд руб. Как было отмечено, поступления по налоговым и неналоговым доходам увеличились на четверть за 2023 год по сравнению с АППГ.

Расходы составили 244,5 млрд руб., что составляет 95% от плановых показателей. Относительно предыдущего года эта часть бюджета увеличилась на 11%. Финансирование осуществлялось по 14 государственным программам, по 13 из них исполнение превысило 90%. В целом, краевой бюджет исполнен с дефицитом 1,2 млрд руб., который обеспечен собственными средствами.

Объём государственного долга Пермского края составил 27,7 млрд руб., или 13,7% от объёма собственных доходов. Тхор сообщила, что Прикамье находится на первом месте в ПФО по уровню долговой нагрузки и 14 место по России с самым незначительным уровнем госдолга.

«Грамотная бюджетная политика приобретает всё большее значение для региональной экономики. В столь непростых экономических условиях устойчивый и сбалансированный бюджет обеспечивает гарантии своевременного исполнения всех социальных обязательства перед жителями и служит надежной опорой для инвестиций в крупные инфраструктурные проекты», — прокомментировал спикер краевого парламента Валерий Сухих.

Депутаты проголосовали о принятии бюджета за прошедший год. Ранее отчёт об исполнении бюджета прошёл публичные слушания и получил одобрение профильного комитета.





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