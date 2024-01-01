Модель Playboy из Перми разбила Jaguar на трассе Автомобиль восстановлению не подлежит Поделиться Твитнуть

Скриншот видео ТГ-канала SHOT

Российская модель Playboy 25-летняя Анастасия Казанцева по дороге из Москвы в Пермь разбила свой Jaguar, купленный неделю назад. Сама девушка не пострадала, но с машиной придётся попрощаться — она не подлежит ремонту. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным издания, Казанцева решила отправиться в родную Пермь на своём синем Jaguar F-Type, но влетела в отбойник на мокрой дороге. ДТП произошло 21 мая в 30 км от Нижнего Новгорода, когда женщина во время дождя не смогла справиться с управлением, врезавшись на скорости в разделительное ограждение.

Анастасия Казанцева купила машину Jaguar 2019 г.в. неделю назад, после чего решила доехать на ней до родителей. Они живут в Перми.

Казанцева — победительница конкурса Miss World Russian Beauty 2023. Она попала на обложку Playboy Monaco в феврале 2023 года. Сейчас работает моделью, певицей и музыкальной ведущей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.