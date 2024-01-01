В конце мая жителей Перми временно оставят без радио и телевидения На телебашне запланированы профилактические работы Поделиться Твитнуть

На следующей неделе, 28 мая, на телебашне в Перми будут проводится профилактические работы: специалисты проверят антенно-мачтовые сооружения, электросиловое и прочее оборудование и устройства приёма передачи сигнала. Во время профилактики специалисты «Пермского краевого радиотелевизионного передающего центра» также выполняют необходимые измерения и настройку оборудования. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на РТРС.

В связи с выполнение работ с 09:00 до 17:00 в Перми приостановят приостановят трансляцию цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2 и радиопрограмм. На экранах телевизоров появится надпись об отсутствии сигнала. ВТВ-настройки менять не нужно, поскольку после окончания работ телеканалы и радио возобновят вещание в обычном режиме.

Телерадиовещание отключат не только в Перми, но и в Пермском районе, Добрянском, Краснокамском и Нытвенском округах. При этом планируемые перебои в работе телеканалов не коснутся зрителей «Рифей-ТВ», поскольку телеканал вещает на 22-й кнопке в сетях кабельных операторов, а также в ВКонтакте.

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