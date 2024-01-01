В Перми мужчину оштрафовали за пост в соцсетях Суд признал его виновным в разжигании ненависти на национальной почве Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В прокуратуре Ленинского района Перми отчитались о противоправном контенте, который ведомство выявило в ходе мониторинга сети. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Как выяснилось, в одной из социальных сетей пермяк разместил публикации, которые надзорное ведомство квалифицировало как высказывания, выражающие негативную оценку в отношении группы лиц, объединённых по национальной признаку.

В связи с этим в отношении мужчины, который разместил такой пост, прокурор возбудил два дела об административном правонарушении по статье о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства.

В итоге решением Ленинского районного суда мужчину признали виновным. Его приговорили к штрафам на общую сумму в 20 тыс. рублей. Оспорить это постановление в мужчина не смог: Пермский краевой суд оставил в приговор в силе.

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