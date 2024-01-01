В Чусовом следователи разбираются в жестокой драке двух подростков По итогам проверки могут возбудить уголовное дело о побоях Поделиться Твитнуть

Следователями территориального следственного отдела в Чусовом устанавливают обстоятельства нанесения побоев несовершеннолетнему. Ранее с соцсетях появилась информация о драке между подростками. Об этом сообщили в пресс-службе следкома по региону.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

В связи с публикациями об этих фактах следком по региону организовал процессуальную проверку по ст. 116 УК РФ — Побои.

По предварительным данным, днём 20 мая в Чусовом между 18-летним и 17-летним подростком произошла ссора, в ходе которой 18-летний молодой человек нанёс несовершеннолетнему побои и «совершил иные насильственные действия, причинив последнему травмы». Подробности в СК не уточнили, однако в местных телеграм-каналах утверждается, что одному из участников драки откусили часть уха.

Сейчас пострадавшему оказывается амбулаторная медицинская помощь.

Следователями проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. По её результатам будет принято процессуальное решение.

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