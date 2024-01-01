В Прикамье отложили вопрос о расширении льгот для индустриальных парков На решение повлияло изменение ключевой ставки Поделиться Твитнуть

индустриальный парк "Култаево" / фото: kashtanperm.realtysystems.ru

В Пермском крае отложили вопрос о внесении в федеральное правительство инициативы о дополнительных мерах поддержки индустриальных парков и их резидентов, в том числе о промышленной ипотеке для управляющих компаний. Такое решение было принято 22 мая на заседании экономического комитета Заксобрания.

Вице-премьер, глава минпромторга Алексей Чибисов отметил, что с изменением ключевой ставки объём промышленной ипотеки, который выдаётся субсидированием со стороны РФ, не значителен.

«Появление ещё одного направления расходования приведёт всего лишь к увеличению конкуренции за ипотеку и снижению доступности для субъектов промышленности. В настоящий момент до снижения ключевой ставки мы считаем нецелесообразно обращаться в правительство РФ», — сообщил он.

Кроме того, предложение об увеличении периодичности проверки индустриальных парков и управляющих компаний с трёх до пяти лет также было отклонено. По словам министра, контроль является взаимовыгодным, так как снижает риски на потери льгот, и первоочередной задачей правительства является не наказывать, а совместно с промышленными предприятиями максимально эффективно создавать индустриальные парки.

Напомним, в конце прошлого года комитет рассмотрел планы по оказанию дополнительной поддержки индустриальным паркам и их резидентам. Региональному правительству было рекомендовано выйти с инициативой на федеральный уровень о распространении промышленной ипотеки на управляющие компании индустриальных парков. И дополнить перечень субсидируемых при создании парка объектов зданиями и сооружениями.

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